В Казахстане изменили концепции развития дошкольного, среднего и технического образования

Правительство Казахстана постановлением от 13 июня 2024 года внесло изменения в Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования, передаёт BaigeNews.kz.

В дошкольных организациях с русским и другими языками обучения будет предусмотрена программа языкового погружения в казахский язык. В каждой возрастной группе в течение всего дня формируется необходимый словарный запас на казахском языке для формирования языковых компетенций.

Все школы получат доступ к платформам с качественным цифровым интерактивным обучающим контентом и оцифрованными школьными процессами. При этом цифровой контент пройдет соответствующую экспертизу.

Все школы будут обеспечены доступом к скоростному безопасному Интернету, с блокировкой потенциально опасного, "взрослого" контента.

В колледжах будут созданы студенческие центры "Бизнес-стартап" для поддержки предпринимательских навыков и открытия собственного дела. Данные студенческие центры будут работать совместно с социальными партнерами и предоставлять студентам возможность реализовать собственные бизнес-идеи и молодежные стартапы.