В Казахстане изменены правила торговли углем

Министерство торговли и интеграции утвердило поправки в Правила биржевой торговли в секции угля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-центр министерства.

Документ дал возможность производителям угля, добывающих топливо в соответствии с контрактом на недропользование (угольный разрез, угольная шахта) и (или) переработку (обогащение) угля, войти в число продавцов на бирже.

В торгах будут принимать участие только региональные операторы конкретного региона, аккредитованные местными исполнительными органами. Покупатели угля будут участвовать в биржевых торгах по региональному признаку в зависимости от региональной потребности.

Перечень покупателей коммунально-бытового угля подлежит размещению на сайте уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере угольной промышленности.

Расширены требования к продавцу. Он должен предоставлять в уполномоченный орган помесячную разбивку поставок коммунально-бытового угля, планируемого к поставке на внутренний рынок на следующий производственный год от общего годового объема, установленного Перечнем биржевых товаров.

На данных продавца, уполномоченный орган формирует информацию с учетом данных от акиматов по объемам потребления угля населением в разрезе каждого региона.

Данная информация размещается на интернет-ресурсах данного органа, а также направляется МИО для размещения на своих интернет-ресурсах.

Для обеспечения прозрачности ценообразования на рынке угля половина всего коммунально-бытового угля через товарную биржу будет продаваться на спот торгах. Другая половина объема реализуются с условием ежемесячной оплаты и поставки на период от 6 до 12 месяцев.

Участникам биржевой торговли установлен размер биржевого обеспечения не более 3% от предполагаемой биржевой сделки.