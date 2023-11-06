В Казахстане инвестиции в сфере добычи угля увеличились на 25% за год

За девять месяцев 2023 года инвестиции в сфере добычи угля превысили 100 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

"Объём инвестиций в отрасли добычи угля за январь–сентябрь текущего года достиг 100,8 млрд тг — на 25% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Объём инвестиций в отрасль растёт второй год подряд, годом ранее рост составил сразу 44,3%. В целом за весь 2022 год объём инвестиций в секторе достигал 130,6 млрд тг, более чем в 1,5 раза превысив показатель 2021-го", - сообщили эксперты.

Как отметили аналитики finprom, инвестиции в основной капитал в отрасли добычи угля за январь–сентябрь текущего года на 100% были обеспечены за счёт собственных средств предприятий.

По итогам второго квартала 2023 года списочная численность работников в отрасли добычи угля составила 30,5 тыс. человек — на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Фактическая численность составила 29,2 тыс. человек — на 14,7% больше, чем годом ранее.