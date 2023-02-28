В Казахстане хотят продлить запрет на вывоз угля ещё на полгода

Фото: pxhere.com

Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует ещё на шесть месяцев продлить запрет на вывоз угля с территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ". Соответствующий проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля и лигнита" опубликован на портале "Открытые НПА".

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твёрдого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – код ТН ВЭД ЕАЭС) 2701); лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД ЕАЭС 2702)", — говорится в проекте документа.

Проект размещён на портале "Открытые НПА" до 14 марта 2023 года.

"Целесообразность установления временного запрета на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан была поддержана на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) от 22 февраля 2023 года", — указано в пояснительной записке к документу.

Напомним, ранее запрет на вывоз угля был установлен 14 сентября 2022 года приказом МИИР РК.