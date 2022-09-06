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  • В Казахстане хотят открыть исследовательский центр Daryn HUB для одарённых детей
BaigeNews.kz. Сегодня, 14:54
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Фото: BaigeNews.kz.

В Казахстане хотят открыть исследовательский центр Daryn HUB для одарённых детей

Директор Республиканского научно-практического центра "Дарын" Ануар Унайбеков рассказал о возможном проекте - открытие исследовательского центра Daryn HUB для одарённых детей на аппаратном совещании Министерства просвещения, передаёт BaigeNews.kz. 

"Открытие Daryn HUB позволит нам на более высоком уровне подготовить сборные команды к крупным международным олимпиадам, а также вести научно-практическую деятельность в рамках работы с одарёнными детьми", - сказал он. 

Как рассказал Урнайбеков, в центре планируют проводить учебно-тренировочные сборы и реализовывать научно-исследовательские проекты.  

По данным авторов проекта, Daryn HUB будет состоять из трёх блоков: жилого на 100 мест, а также рабочего и учебного. В учебном для одарённых детей создадут специальные лаборатории: по математике, физике, химии, биологии, информатике, инженерии и робототехники. Кроме этого, организуют пространства для учёбы, коворкинг-центры, библиотека и конференц-зал.

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#дети #обучение
Сегодня, 14:54
59
Данира Искакова Журналист

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