LIVE LIVE
LIVE
  • 17 Апреля, 11:29
  • BAIGENEWS

В Казахстане хотят декриминализировать ряд экономических преступлений

Сегодня, 10:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
tvrgomel.by Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41
159
Фото: tvrgomel.by

Депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, которым предусматривается декриминализация ряда экономических правонарушений, передает BaigeNews.

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева  сообщила, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" с сопутствующими поправками разработаны во исполнение послания главы государства от 1 сентября 2023 года.

"В проектах предусмотрен механизм, определяющий пределы норм освобождения экономических правонарушений от преступного характера и привлечение предпринимателей к уголовной ответственности по преступлениям, связанным с налогами. Предусмотрена декриминализация ряда норм УК РК", - сообщила она.

Самое читаемое

Наверх