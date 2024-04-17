В Казахстане хотят декриминализировать ряд экономических преступлений

Депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, которым предусматривается декриминализация ряда экономических правонарушений, передает BaigeNews.

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева сообщила, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" с сопутствующими поправками разработаны во исполнение послания главы государства от 1 сентября 2023 года.