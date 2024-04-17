В Казахстане хотят декриминализировать ряд экономических преступлений
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Депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, которым предусматривается декриминализация ряда экономических правонарушений, передает BaigeNews.
Депутат Мажилиса Снежанна Имашева сообщила, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" с сопутствующими поправками разработаны во исполнение послания главы государства от 1 сентября 2023 года.
"В проектах предусмотрен механизм, определяющий пределы норм освобождения экономических правонарушений от преступного характера и привлечение предпринимателей к уголовной ответственности по преступлениям, связанным с налогами. Предусмотрена декриминализация ряда норм УК РК", - сообщила она.
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