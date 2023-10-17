В Казахстане функционируют 68 центров поддержки семьи

Министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании в правительстве проинформировала о мерах по профилактике бытового насилия в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По информации главы ведомства, для оказания комплексной помощи семьям, в регионах функционируют 68 Центров поддержки семьи (13 КГУ) из которых 19 предоставляют временное проживание.

"Только с начала текущего года, центрами оказано более 100 тысяч консультаций. Однако, стоит признать, что в настоящий момент деятельность центров не однородна. В этой связи, министерством разрабатывается проект единой Концепции для центров поддержки семьи. Задача проекта состоит в стандартизации деятельности центров. Другим важным его направлением является выстраивание межведомственного взаимодействия в работе по выводу семьи из неблагополучной социальной среды", - сказала Балаева.

Это востребованная с 2019 года практика по предоставлению нуждающимся в помощи гражданам комплекса услуг по принципу "одного окна". Наряду с психологической, социальной и правовой помощью, Центры оказывают также и всестороннюю поддержку по укреплению института семьи.

По её словам, со следующего года единые подходы в работе будут внедряться во всех Центрах поддержки семьи.

Кроме того, как отметила Балаева, в стране реализуется 156 социальных проектов в рамках семейной политики, на сумму 469,3 миллионов тенге.