В Казахстане предлагают оставить только пожизненное заключение за насилие несовершеннолетних

Вице-спикер Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева сообщила, что сейчас депутаты готовят предложения об увеличении срока наказания за нанесение среднего и тяжкого вреда здоровью, передаёт BaigeNews.kz.

“Мы хотим увеличить от 6 до 10 лет наказание за причинение среднего и тяжкого вреда здоровью. Также думаем над введением пожизненного заключения за насилие несовершеннолетних. Сейчас две нормы действует — есть пожизненное и есть альтернатива 20 лет. Мы хотим эту альтернативу — 20 лет — вообще убрать. За насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних должно быть пожизненное наказание. Но это пока предложение. Это поправки, над которыми работают депутаты парламента. Всё это будет обсуждаться с обществом, с правительством. Результаты мы увидим в ближайшие 2-3 месяца", — сказала вице-спикер Мажилиса.

Кроме того, Диана Еспаева прокомментировала задержание Куандыка Бишимбаева. По её словам, эта ситуация негативно сказалась в целом на репутацию Казахстана.