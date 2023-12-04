В Казахстане предлагают оставить только пожизненное заключение за насилие несовершеннолетних
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Вице-спикер Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева сообщила, что сейчас депутаты готовят предложения об увеличении срока наказания за нанесение среднего и тяжкого вреда здоровью, передаёт BaigeNews.kz.
“Мы хотим увеличить от 6 до 10 лет наказание за причинение среднего и тяжкого вреда здоровью. Также думаем над введением пожизненного заключения за насилие несовершеннолетних. Сейчас две нормы действует — есть пожизненное и есть альтернатива 20 лет. Мы хотим эту альтернативу — 20 лет — вообще убрать. За насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних должно быть пожизненное наказание. Но это пока предложение. Это поправки, над которыми работают депутаты парламента. Всё это будет обсуждаться с обществом, с правительством. Результаты мы увидим в ближайшие 2-3 месяца", — сказала вице-спикер Мажилиса.
Кроме того, Диана Еспаева прокомментировала задержание Куандыка Бишимбаева. По её словам, эта ситуация негативно сказалась в целом на репутацию Казахстана.
“Конечно оно повлияло. Я знаю, что на сайте ООН уже эта история размещена. Но поверьте мне, это могло случиться в любой стране. Здесь я думаю совпало. Я приношу свои глубокие соболезнования семье погибшей. Каждый раз, когда читаю в социальных сетях историю эту, у меня все время сжимается сердце. Ну не должно было это произойти. Когда мы приводим такую статистику, то думаем, что обычно такое происходит в неблагополучных семьях. А здесь вполне обеспеченная семья, образованные люди. Это ужасно. Такое не должно было быть вообще в природе", — считает она.
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