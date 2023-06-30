В Казахстане День печати будут отмечать 2 февраля

Фото: facebook.com/darhan.hidirali

В Казахстане утвердили Национальный день печати. Теперь официально в нашей стране его будут отмечать 2 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кадырали, передаёт BaigeNews.kz.

"Известно, что 110 лет назад 2 февраля вышел первый номер газеты "Қазақ", которую основали Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Миржакып Дулатов. Газета, подписанная Алашскими сановниками, стала источником национального возрождения", - говорится в сообщении.

Ранее постановлением правительства 1 октября был объявлен официальным Днём работников радио.