В Казахстане давно научились проводить выборы на должном уровне - эксперт

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Сотрудники Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК высказались об организации избирательного процесса. Ведущий научный сотрудник КИСИ Дарина Даненова отметила, что выборы проходят в рамках установленных правил, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я думаю, что организация на достаточно высоком уровне. У нас в стране давно научились проводить все выборы на должном уровне. Говорить о том, что сейчас всё население стопроцентно вовлечено и думает только о выборах, наверное, пока не стоит. Но любые цифры предэлекторальных опросов говорят о том, что все знают: 20 ноября проходят выборы. Причём, значительное большинство говорили о том, что они придут на избирательные участки. Это свидетельствует о высоком качестве гражданской сознательности в нашем обществе", - считает Дарина Даненова.

Эксперт говорит, что выборы сельских акимов значительно повысили уровень гражданской активности казахстанцев. А потому на выборы президента люди идут с охотой и осознанно.

"Казахстанцы понимают, что нужно отдать свой голос ради будущего. И от выборов к выборам при правильной организации всех шагов, я думаю, что люди всё больше верят в то, что избирательный процесс будет проходить честно. Плюс растет количество наблюдателей, более 600 человек сейчас – от международных организаций. Это же тоже показатель. Открытость процесса голосования, постоянное и разностороннее его освещение в СМИ – всё это повышает уровень доверия казахстанцев к политическому процессу", - заключила эксперт.

Ведущий научный сотрудник отдела экономических исследований Бекжан Садыков считает, что молодёжь активно включается в политические процессы. И цифровизация играет в этом далеко не последнюю роль.

"Радует, что в ходе президентских выборов в Казахстане используются не только традиционные инструменты коммуникации с электоратом, но и возможности социальных сетей, цифровых медиа и, в целом, интернета. Охватывается и расширяется круг потенциальных избирателей, что ведёт к активности электората", - говорит Бекжан Садыков.

Тем не менее, по мнению эксперта, прослеживается слабая стратегия использования всех возможностей информационно-коммуникационных технологий.

"В недостаточной степени предвыборные платформы "заточены" под молодёжь или их отдельные социальные подгруппы. Не думаю, что это из-за нехватки времени. Скорее возможности ИКТ и их потенциальное использование в электоральных процессах развивается более стремительнее, чем их исследование с последующим применением в организации предвыборных программ", - считает Б. Садыков.

Эксперт отмечает повышение электоральной активности населения. Немалую роль в этом сыграл прогресс в вопросах цифровизации.