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BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:36
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Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане COVID-19 за сутки заразились менее 200 человек

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на четвёртое сентября сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

 Согласно предоставленным данным, за минувшие сутки в Казхстане выявлены 197 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 57,
  • в Алматы – 25,
  • в Шымкенте – 1,
  • в Акмолинской области – 20,
  • в Актюбинской области – 5,
  • в Алматинской области – 2,
  • в Жетысуской области – 1,
  • в Атырауской области – 5,
  • в ВКО – 2,
  • в Абайской области – 1,
  • в Жамбылской области – 5,
  • в ЗКО – 9,
  • в Карагандинской области – 31,
  • в Улытауской области – 1,
  • в Костанайской области – 14,
  • в Кызылординской области – 2,
  • в Мангистауской области – 12,
  • в Павлодарской области – 3,
  • в СКО – 0,
  • в Туркестанской области – 1.  

Всего в стране подтверждено 1 390 109 случая.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки 281 человек. 

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#статистика #коронавирус #COVID-19 #МВК
Сегодня, 08:36
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Журналист

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