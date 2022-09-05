В Казахстане COVID-19 за сутки заразились менее 200 человек

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на четвёртое сентября сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно предоставленным данным, за минувшие сутки в Казхстане выявлены 197 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 57,

в Алматы – 25,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 20,

в Актюбинской области – 5,

в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области – 1,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 2,

в Абайской области – 1,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 31,

в Улытауской области – 1,

в Костанайской области – 14,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 3,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 390 109 случая.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки 281 человек.