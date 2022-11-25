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В Казахстане будут собирать и хранить информацию о ставках букмекеров
В Казахстане разработали проект правил учета ставок казахстанцев в букмекерских конторах и на тотализаторах, передает BaigeNews.kz. Документ опубликован на портале "Открытые НПА". В нем говорится, что букмекерские конторы и тотализаторы принимают ставки на пари (в том числе электронные) по каждому участнику пари, через соответствующую кассу букмекерской конторы или тотализатора.
Букмекерской конторе или тотализатору не допускается принимать ставки за счет денег, не учтенных в центре учета ставок. Прием (осуществление) наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, между участником пари и букмекерской конторой или тотализатором, включая выплату выигрыша, без участия центра учета ставок запрещается.
Вся информация будет передаваться налоговикам.
"Центр учета ставок отказывает в приеме платежей, в том числе с использованием электронных денег, от (в пользу) лица, находящегося в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, с направлением соответствующего уведомления об отказе", - говорится в законопроекте.
Аппаратно-программные комплексы букмекерских контор и тотализаторов обеспечивают в онлайн-режиме передачу в центр учета ставок сведений:
- по участникам пари – ФИО, ИИН, дата принятия и сумма ставки, сумма и дата выигрыша, сумма и дата выплаты выигрыша, денежный эквивалент выигрыша, фискальные данные в соответствии с подпунктом 14) статья 165 Налогового кодекса;
- по организаторам игорного бизнеса – наименование юридического лица, БИН, юридический адрес, вид объекта налогообложения, вид кассы (наземная/электронная), место нахождения кассы, принявшей ставку.
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