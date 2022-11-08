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  • В Казахстане будут развивать виды спорта, не требующие больших затрат и спортзалов
pixabay.com Сегодня, 11:47
88
Фото: pixabay.com

В Казахстане будут развивать виды спорта, не требующие больших затрат и спортзалов

На встрече с общественностью Атырауской области президент отметил, что для укрепления здоровья детей и молодёжи принципиальное значение имеет наличие развитой и доступной спортивной инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Президент отметил, что многие спортивные объекты обалсти нуждаются в капитальном ремонте. Есть также необходимость возведения новых комплексов, которые позволят проводить соревнования республиканского и международного уровня. Однако, по его мнению развивать стоит виды спорта, не требующие больших вложений. 

"Нужно развивать виды спорта, не требующие больших затрат, такие как шахматы, настольный теннис, тоғызқұмалақ, стрельба из лука, қазақша күрес и другие. Этот подход, в первую очередь, позволит занять наших детей полезным и активным досугом, снизит потребность в спортзалах. Поручаю акимату проработать эти вопросы. Чем воздвигать многочисленные памятники, лучше больше внимания уделять строительству спортивных и медицинских объектов. Это касается не только Атырауской области, но и всей страны", - сказал Токаев. 

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#спорт #дети #шахматы #Президент Казахстана
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:47
88
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