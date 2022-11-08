В Казахстане будут развивать виды спорта, не требующие больших затрат и спортзалов

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На встрече с общественностью Атырауской области президент отметил, что для укрепления здоровья детей и молодёжи принципиальное значение имеет наличие развитой и доступной спортивной инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент отметил, что многие спортивные объекты обалсти нуждаются в капитальном ремонте. Есть также необходимость возведения новых комплексов, которые позволят проводить соревнования республиканского и международного уровня. Однако, по его мнению развивать стоит виды спорта, не требующие больших вложений.