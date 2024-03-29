В Казахстане автоматизировали систему приема педагогов на работу

С 1 апреля министерством просвещения нашей страны в Национальной образовательной базе данных запускается новый модуль по приему на работу педагогов в школу, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Эта мера направлена на борьбу с коррупцией и прозрачное проведение конкурсных процедур.



Также внедряется автоматизация по передаче документов для аттестации. Теперь все сведения педагогов будут отражены в модуле "Портфолио педагога" – это электронное досье педагога, которое состоит из следующих разделов: информация о педагоге, об образовании, о состоянии здоровья, об опыте работы, о правонарушениях, прохождении аттестации, наградах, наставничестве, цифровых документах.

"Прозрачность и подотчетность играют центральную роль в борьбе с коррупцией. С вводом данных модулей планируется полное исключение бумажного документооборота и коррупционных рисков при трудоустройстве педагогов. Перед запуском системы для специалистов управления, отделов и организаций образования организовано обучение", - отметила замдиректора Департамента цифровизации МП РК Майра Маралбаева.

Напомним, ранее модуль успешно апробирован в школах городов Шымкент и Шахтинск Карагандинской области.