В Казахстане анонсировали тревел-шоу "Орёл и Решка. Казахи"

На казахстанском телеканале Jibek Joly появится популярное travel show с обновлённым названием "Орёл и Решка. Казахи", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телерадиокомплекс президента РК.

Казахстанская версия полюбившейся зрителям многих стран телевизионной франшизы начнётся с поездки в Катон-Карагай (ВКО).

Ведущих Куралай Анарбекову и Гани Ажикенова ждут приключения в Дубае, Венеции, Рио-де-Жанейро и в других городах мира, где они расскажут в том числе и о жизни наших соотечественников за рубежом.