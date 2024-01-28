В Казахстане анонсировали тревел-шоу "Орёл и Решка. Казахи"
Сегодня, 01:36
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Сегодня, 01:36Сегодня, 01:36
115Фото: скриншот с видео
На казахстанском телеканале Jibek Joly появится популярное travel show с обновлённым названием "Орёл и Решка. Казахи", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телерадиокомплекс президента РК.
Казахстанская версия полюбившейся зрителям многих стран телевизионной франшизы начнётся с поездки в Катон-Карагай (ВКО).
Ведущих Куралай Анарбекову и Гани Ажикенова ждут приключения в Дубае, Венеции, Рио-де-Жанейро и в других городах мира, где они расскажут в том числе и о жизни наших соотечественников за рубежом.
Видео: ТРК президента РК
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