  • 28 Января, 02:06
  • BAIGENEWS

В Казахстане анонсировали тревел-шоу "Орёл и Решка. Казахи"

Сегодня, 01:36
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скриншот с видео Сегодня, 01:36
Сегодня, 01:36
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Фото: скриншот с видео

На казахстанском телеканале Jibek Joly появится популярное travel show с обновлённым названием "Орёл и Решка. Казахи", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телерадиокомплекс президента РК.

Казахстанская версия полюбившейся зрителям многих стран телевизионной франшизы начнётся с поездки в Катон-Карагай (ВКО). 

Ведущих Куралай Анарбекову и Гани Ажикенова ждут приключения в Дубае, Венеции, Рио-де-Жанейро и в других городах мира, где они расскажут в том числе и о жизни наших соотечественников за рубежом.

 

Видео: ТРК президента РК

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