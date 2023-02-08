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В Казахстане 60% всех нарушений ПДД на дорогах "ловят" камеры
60 процентов от всех нарушений правил дорожного движения в Казахстане выявляются в автоматическом режиме. А в городах Астана, Алматы и Шымкент этот показатель достигает 86 процентов. Для этого по стране используется более 18 тысяч стационарных автоматических камер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Контроль за загородными дорогами ведётся 60-тью автоматическими программными комплексами на базе патрульных автомобилей.
Для выявления "злостных нарушителей" правил дорожного движения и "опасных водителей" МВД в прошлом году запустило программу "Қорғау". Она выявляет автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске, а также водителей, лишённых прав, систематически нарушающих ПДД и не оплачивающих штрафы.
Вся информация про нарушителя с камер отправляется оператору ЦОУ и на планшет ближайшего сотрудника патрульной полиции. Теперь нет необходимости останавливать подряд все автомобили, так как система сама подскажет полицейскому, кто из водителей является "опасным" на дороге.
Благодаря цифровым средствам полицейские больше задействованы в охране общественной безопасности и принимают предупредительные меры к нарушениям.
Активно проводится техническое перевооружение и самих стражей порядка. На сегодня каждый патрульный оснащён персональным видеожетоном. А в Астане, Алматы и Петропавловске видеожетоны заменены на более современные мобильные носимые видеокомплексы со специальным программным обеспечением.
Использование таких "смартжетонов" позволяет:
- Исключить самовольное отключение видео или звука.
- Осуществлять дистанционное подключение к ним со стороны проверяющего для просмотра изображения в режиме онлайн.
- Офицерам ЦОУ и непосредственному руководству отслеживать фактическое нахождение сотрудника и возможное отклонение от маршрута патрулирования.
Цифровые технологии повышают эффективность работы сотрудников полиции и снижают коррупционные риски.
К примеру, 3 февраля сотрудниками собственной безопасности департамента полиции Карагандинской области возбуждено дело по факту дачи взятки патрульному полицейскому. Водитель хотел подкупить сотрудника за не составление протокола за нарушения правил дорожного движения.
5 февраля в Шетском районе этой же области пресечен аналогичный факт. Водитель, выехавший на встречную полосу, просил патрульного отпустить его за деньги. Дело также расследуется.
В МВД считают, что использование цифровых решений не только повышает эффективность работы полиции по обеспечению безопасности граждан, но так же значительно снижают коррупционную составляющую в деятельности органов внутренних дел в целом.
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