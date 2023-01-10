В Казахстане 120 человек заразились коронавирусом за сутки

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За сутки в Казахстане выявили 120 случаев заражения CОVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава РК.

На 10 января лечение от КВИ продолжают получать 2 414 человек (–2 267+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном уровне - 2 151 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: