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pixabay.com Вчера, 08:59
905
Вчера, 08:59
905
Фото: pixabay.com

В Казахстане 120 человек заразились коронавирусом за сутки

За сутки в Казахстане выявили 120 случаев заражения CОVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава РК.

На 10 января лечение от КВИ продолжают получать 2 414 человек (–2 267+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном уровне - 2 151 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – 14 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – восемь пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – четыре пациента.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Вчера, 08:59
905
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