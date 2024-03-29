В Казахстане 1 апреля начинается прием документов в первый класс
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
73Фото: gov.kz
В новом учебном году в первый класс по Астане пойдут более 30 тысяч детей, передаёт BaigeNews.
Прием документов на зачисление стартует 1 апреля.
К слову, в Астане функционирует 175 организаций среднего образования с охватом 261 000 учащихся. Из них 102 государственных, 66 частных, 7 республиканских школ.