  • 29 Марта, 09:38
  • BAIGENEWS

В Казахстане 1 апреля начинается прием документов в первый класс

Сегодня, 09:18
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gov.kz Сегодня, 09:18
Сегодня, 09:18
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Фото: gov.kz

В новом учебном году в первый класс по Астане пойдут более 30 тысяч детей, передаёт BaigeNews.

Прием документов на зачисление стартует 1 апреля.

К слову, в Астане функционирует 175 организаций среднего образования с охватом 261 000 учащихся. Из них 102 государственных, 66 частных, 7 республиканских школ.

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