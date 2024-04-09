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В Казахстан прибыла гуманитарная помощь из Кыргызстана

Сегодня, 12:21
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 12:21
Сегодня, 12:21
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Фото: gov.kz

В Актюбинскую область и город Костанай прибыла гуманитарная помощь из Кыргызской Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Гуманитарную помощь в Актюбинской области встретили представители МЧС РК во главе с вице-министром Сериком Туленбергеновым. Остальные фуры в пути в Атыраускую и Западно-Казахстанскую области", - говорится в сообщении.

Инициативный гуманитарный груз сопровождает вице-министр по ЧС Кыргызской Республики Урматбек Шамырканов.

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