В Казахстан прибыла гуманитарная помощь из Кыргызстана

В Актюбинскую область и город Костанай прибыла гуманитарная помощь из Кыргызской Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Гуманитарную помощь в Актюбинской области встретили представители МЧС РК во главе с вице-министром Сериком Туленбергеновым. Остальные фуры в пути в Атыраускую и Западно-Казахстанскую области", - говорится в сообщении.

Инициативный гуманитарный груз сопровождает вице-министр по ЧС Кыргызской Республики Урматбек Шамырканов.