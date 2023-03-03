В Караганде восьмилетний школьник вынес из огня младшую сестру

Фото: акимата Карагандинской области

В Караганде при пожаре в частном доме едва не пострадали дети. Восьмилетний школьник, которого зовут Нуриден Амантай, успел вынести из огня свою младшую сестру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Пожар случился в декабре 2022 года. Но рассказывать о нём маленький герой смог только сейчас. Мальчик получил ожоги рук и лица, потерял родных людей. Пламя полностью разрушило их жильё, из-за полученных ожогов погибли бабушка и дедушка детей.

"Пожар произошёл, когда дома были я с сестрёнкой и бабушка с дедушкой. В прихожей, где стояла печь, что-то треснуло. Мы в это время на кухне ели. Дедушка с бабушкой вышли в коридор посмотреть, что случилось, и долго не возвращались. Тогда я пошёл за ними и увидел, что возле печки всё полыхает. Я понял, что выйти через прихожую не получится. Побежал на кухню, позвонил маме, взял сестрёнку и поднял её на подоконник. Затем взобрался на него сам и хотел прыгать вместе с Рабиёй. В этот момент к окну подбежали соседи, я передал им сестрёнку и выбрался сам", — рассказал Нуриден.

Бабушка и дедушка детей смогли выйти на улицу, но получили 40 и 60 процентов ожогов тела. Их вместе с мальчиком госпитализировали в больницу. Когда на звонок сына к дому приехали родители, постройка уже полыхала.

"Родителей мужа госпитализировали в реанимацию, Нуридена – в обычную палату. К сожалению, спустя два дня свёкор скончался. Ещё через две недели умерла свекровь. Сейчас мы живём у родственников мужа в двухкомнатной квартире. А у них своих пятеро детей", – поведала детали мама Нұридена Надира Акишова.

Всего в семье четверо детей. Кроме Нуридена и Рабии, есть 10-летний сын и 13-летняя дочь. Во время пожара они были в школе. Сейчас семья нуждается в жилье.

На днях Нуридена, который учится в третьем классе общеобразовательной школы № 36, за смелость и решительность, проявленные в чрезвычайной ситуации поблагодарил руководитель городского отдела образования Есентай Ашим. Он подарил мальчику велосипед от работников отдела образования.