В Караганде водитель автобуса сошёл с маршрута ради пассажирки

Фото: ekaraganda.kz

Водитель маршрутного автобуса в Караганде свернул с пути, чтобы доставить пассажирку в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Случай произошёл в маршрутном автобусе №53. Женщине внезапно стало плохо. Пассажиры попытались привести её в чувство. В это время водитель автобуса Алмас Муратбек свернул с маршрута и повёз упавшую в обморок женщину в больницу в Майкудуке.

По словам самого водителя, среди пассажиров были и те, кто возмущался по поводу того, что автобус свернул не туда.

"Когда кто-то из пассажиров сообщил о том, что одной женщине стало плохо, я открыл переднюю дверь автобуса, чтобы проветрить салон. Затем, не раздумывая, поехал в сторону больницы. В это время некоторые пассажиры начали возмущаться, что мы не туда свернули. Но я сказал, что на кону жизнь человека, и это важнее всего. После этого все успокоились", — говорит Алмас Муратбек.

Женщину доставили в больницу, там ей оказали первую помощь и после осмотра отправили на амбулаторное лечение, поскольку показаний для госпитализации не было.

А остальных пассажиров водитель автобуса довёз на необходимые остановки. О том, что автобус сошёл с маршрута, руководство автопарка узнало позже. По словам самого водителя, руководство отнеслось к этому лояльно.