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Instagram/policeofkaraganda Сегодня, 21:28
138
Сегодня, 21:28
138
Фото: Instagram/policeofkaraganda

В Караганде участковый умер на рабочем месте

Участковый инспектор полиции, капитан полиции Улан Имашев умер на рабочем месте. Об этом сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в ведомстве, несчастье произошло 19 февраля, около 14:40.

"В Караганде в участковом пункте полиции скоропостижно скончался участковый инспектор полиции, капитан полиции Улан Маратович Имашев. Врачи поставили предварительный диагноз: смерть наступила от сердечной недостаточности.
Руководство, Совет ветеранов и личный состав Департамента полиции Карагандинской области выражают глубокое соболезнование родным и близким скончавшегося", — говорится в сообщении пресс-службы.

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#смерть #полицейский #Караганда
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:28
138
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