В Караганде приостановка ипотечных программ ударила по бизнесу

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Предприниматели жалуются на непростое финансовое положение и низкий спрос. Они считают, результат всему - приостановка государственных ипотечных программ. Все это обернулось катастрофой для стройиндустрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atameken Business.

Большая часть жилья в Караганде относится к ветхому, заявляют застройщики. Дома советской эпохи обсыпаются, а строительство новых - идет со скрипом. Артем Прозоров владелец строительной фирмы, предприниматель рассказывает, спрос на новые квартиры в этом году сильно упал. Все это напрямую затронуло бизнес. В Караганде под угрозой остановки строительство 45 частных жилищных комплексов.

"Спрос на жилье он значительно снизился из-за того, что программу ипотечного жилья закрыли. И многие застройщики сейчас испытывают проблемы. Потому, что спроса нет, новое жилье не продается. И деньги брать не у кого", - говорит директор строительной фирмы Артем Прозоров.

Не у кого брать деньги и Гайни Айдархановой. Ее дочь уже давно мечтает о квадратных метрах, вот только из-за приостановки финансирования в Караганде, видимо мечте не суждено сбыться.

"Это не реально. Я по своим детям скажу, со средним достатком в 200-300 тысяч это не реально. Нужна такая программа, где был бы небольшой первоначальный взнос, чтобы молодежь могла осилить вот это. Чтобы не большой процент был", - делится женщина.

Ипотечные условия для казахстанцев со средним доходом практически неподъемны, уверенны эксперты стройиндустрии. По их мнению приостановка государственных ипотечных программ уже наложила свой отпечаток: инвесторы уходят, а предприниматели с трудом достраивают объекты.

"Если сейчас ипотечные программы не будут приняты, то спад будет. То, что сейчас более менее краны стоят, это люди просто достраивают. То что влезли, кто то землю купил, кто то кредит взял. Кто то фундамент поставил. Он вынужден он достраивает. Скорее всего сейчас инвесторы буду максимально достроить и больше уже не инвестировать в эту отрасль", - отмечает директор филиала Союза строителей Казахстана Толеген Ашимов.

Квадратный метр в новостройке в Караганде сегодня начинается с 280 тысяч тенге. В Управлении строительства признают, программа 7-20-25 для населения стала недоступной.

"Денег действительно стало меньше, потому что ввели лимитирование. Раньше, как такого лимита не было. Если раньше мы вот тоже анализ проводили в среднем около 500-600 заявок было одобрено в течении года, например, 18, 19, 20 года. То сейчас темпы падают", - говорит заместитель руководителя управления строительства Карагандинской области Абылай Смагулов.

Специалисты отмечают, в этом году в регионе вместе с государственным и частным жильем планируется построить около 3.5 тысяч квартир. Причем, всего 200 квартир будут по ипотечной программе "Кредитное жилье". Из бюджета на строительство гос. жилья предусмотрено около 11 млрд. тенге.