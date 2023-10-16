В Караганде при пожаре сгорела женщина

В Караганде при пожаре в частном доме сгорела женщина, передает передает BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Сообщение о пожаре в поступило на пульт Департамента по ЧС Карагандинской в ночь на 16 октбября. На месте огнеборцы обнаружили обгоревшее тело женщины.

"В городе Караганда по улице П. Морозова в частном жилом доме на одного хозяина произошло горение деревянной обрешетки кровли, мебели и домашних вещей на общей площади 70 квадратных метров. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело женщины 1969 года рождения. Предварительная причина пожара – открытый источник огня", - делятся в ДЧС области.

По данным ведомства, дома находился также супруг женщины. Мужчина 1964 года рождения в результате пожара получил отравление угарным газом средней степени, однако после осмотра бригадой скорой помощи он отказался от госпитализации.