В Караганде обвалился проезд над рекой

Об обрушении моста над речкой Веснянкой сообщили местные жители. О начавшемся обвале проезда местные жители сообщали в акимат еще осенью 2023 года, затем этой весной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

В акимате обещали отремонтировать проезд к весне, однако этого не произошло. Жители возмущаются в социальных сетях.

"Смыло мост по улице Береговой над речкой Веснянка. Осенью 2023 года акимат приезжал на данное место, так как тут случился обвал. Пока ехали представители акимата, жители улицы сами засыпали обвал на мосту. Представители акимата приехали погрузчиком, на котором было половина ковша песка, и якобы устранили эту проблему. Обещая, что по весне отремонтируют мост. Во вторник мост начал осыпаться, мы сняли видео и отправили в акимат. Там ответили, что решат эту проблему. Но природа решила быстрее, чем наши власти. Хотелось бы задать вопрос чиновникам: как теперь будут ходить наши дети в 40-ю школу, как будут выезжать жители с улиц?" - пишут местные жители.

В акимате района имени Алихана Бокейхана сообщили, что место обвала сейчас обнесено лентой. Был разработан альтернативный объезд по другой улице.

"По факту проезда по улице Береговая, поясняем: в данный момент данный проезд огражден сигнальными лентами, установили круглосуточное дежурство. Есть альтернативный проезд для транспорта по улице Пятигорская", — ответили в акимате.