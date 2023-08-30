В Караганде мужчина зарезал соседа во время ссоры
Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16Сегодня, 11:16
131Фото: shutterstock
В Караганде мужчина зарезал ножом соседа во время ссоры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на полицию Карагандинской области.
В ДП региона рассказали, что на Юго-Востоке города между соседями произошла ссора. В результате словесной перепалки один из мужчин нанёс другому удар ножом.
От полученных травм потерпевший скончался.
"На месте установлен 61-летний подозреваемый, который в ходе внезапно возникшей ссоры нанёс потерпевшему ножевое ранение. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК. В настоящее время проводятся следственные мероприятия", – сообщили в полиции.
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