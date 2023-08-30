В Караганде мужчина зарезал соседа во время ссоры

В Караганде мужчина зарезал ножом соседа во время ссоры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на полицию Карагандинской области.

В ДП региона рассказали, что на Юго-Востоке города между соседями произошла ссора. В результате словесной перепалки один из мужчин нанёс другому удар ножом.

От полученных травм потерпевший скончался.