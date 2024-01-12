В Караганде 11 ЖК строятся без разрешительных документов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Перечень недобросовестных застройщиков озвучили в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.
В "чёрном" списке 11 жилищных комплексов, которые возводятся в Караганде без необходимого пакета разрешительных документов.
"По Караганде 11 объектов, которые на сегодня не имеют полного пакета разрешительных документов. Тем не менее, строительство начато или каким-то образом продолжается. Если конкретно, то постановлением суда приостановлены строительно-монтажные работы по ЖК "Каркаралы" и МЖД на Муканова, 49р, ЖК "Central Avenue", застройщики привлечены к административной ответственности", - сказал руководитель управления ГАСК Сержан Аймаков.
Он посоветовал потенциальным дольщикам не поддаваться рекламе. "Если кто-то уже вложился в эти объекты, стоит задуматься и требовать свои деньги", - добавил он.
Руководитель управления ГАСК также отметил, что в процессе суда находятся материалы и по другим объектам.