В канун Нового года в Казахстане спасено и эвакуировано 465 человек

В МЧС рассказали об итогах одних из самых сложных суток, выпавших на конец 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за прошедшие сутки силами МЧС РК совершено 180 выездов, при которых спасено и эвакуировано 465 человек, из них 39 детей.

"МЧС призывает граждан следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки. Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния", — рекомендуют спасатели.

Фото: МЧС РК