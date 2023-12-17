В Канаде арестовали подростка по подозрению в подготовке теракта против евреев
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В Оттаве арестован молодой человек, подозреваемый в подготовке теракта, направленного против евреев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу БИ-БИ-СИ".
Юношу обвиняют в содействии террористической деятельности путем передачи инструкций по изготовлению взрывчатки, говорится в заявлении Королевской конной полиции Канады. Ему также предъявлены обвинения в том, что он сознательно инструктировал некое лицо для осуществления террористической деятельности против "лиц еврейской национальности".
Имя, возраст и какие-либо иные подробности о личности подозреваемого не приводятся. В заявлении сказано, что дополнительная информация о молодом человеке не может быть обнародована в связи с его возрастом.
По словам мэра Оттавы, городская полиция продолжит патрулировать синагоги и другие еврейские учреждения.
В своем пресс-релизе национальная полиция заявила, что она наблюдает тревожную тенденцию насильственного экстремизма и использования террористами интернета, в том числе среди молодежи.
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