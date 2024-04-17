В Камыш-Самарские озёра ЗКО впервые за 20 лет начала приходить вода
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов посетил Западно-Казахстанскую область, где проследил за работами по приёму и пропуску паводковых вод. Филиал "Казводхоза" приступил к сбросу воды из Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в Камыш-Самарские озёра. Вода не поступала в систему этих озёр последние 20 лет, передаёт BaigeNews.kz.
Нуржигитов ознакомился с работой водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Для приёма паводковых вод "Казводхоз" готовит свободные места на имеющихся в своём распоряжении водохранилищах.
В каскаде водохранилищ Урало-Кушумской системы собрано 193,2 млн кубометров воды, водохранилища наполнены на 74,2%. В систему из реки Жайык поступает 115 кубометров воды в секунду.
Часть собранной воды используется для лиманного орошения 87 тысяч гектаров земель. Также вода направляется в небольшие водохранилища региона и низовье реки Кушум.
"Главная задача – это наполнение водохранилищ на 100% и эффективное использование собранной воды в сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Мы также должны минимизировать риск подтопления населённых пунктов, принимая и безопасно пропуская паводковые воды. Также важно правильно использовать талую воду для полива сенокосных угодий и улучшения экологической обстановки региона. Все эти мероприятия позволят снизить объём паводковых вод, приходящих в Атыраускую область", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Самое читаемое
- Суд над Бишимбаевым: трансляцию прервали в самом начале
- Родственники Нукеновой покинули зал судебного заседания
- Заключения экспертов, нанятых стороной Бишимбаева, незаконны - прокурор
- Байжанову просят изменить меру пресечения под домашний арест
- Смерть Нукеновой наступила в результате 3-4 недельной гематомы - подробности из зала суда