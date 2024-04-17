В Камыш-Самарские озёра ЗКО впервые за 20 лет начала приходить вода

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов посетил Западно-Казахстанскую область, где проследил за работами по приёму и пропуску паводковых вод. Филиал "Казводхоза" приступил к сбросу воды из Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в Камыш-Самарские озёра. Вода не поступала в систему этих озёр последние 20 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Нуржигитов ознакомился с работой водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Для приёма паводковых вод "Казводхоз" готовит свободные места на имеющихся в своём распоряжении водохранилищах.

В каскаде водохранилищ Урало-Кушумской системы собрано 193,2 млн кубометров воды, водохранилища наполнены на 74,2%. В систему из реки Жайык поступает 115 кубометров воды в секунду.

Часть собранной воды используется для лиманного орошения 87 тысяч гектаров земель. Также вода направляется в небольшие водохранилища региона и низовье реки Кушум.