Назван регион Казахстана с наибольшим ростом цен на продукты

Цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в РК на 14 мая текущего года с начала года выросли на 0,3%, хотя в сравнении с аналогичным периодом 2023-го снизились на 0,4%, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom.

В недельной динамике заметно подорожали лук (на 8,7%), картофель (на 4,4%) и морковь (на 1,8%). Цены на хлеб, рис, говядину и мясо кур остались на прежнем уровне, на остальные продукты — снизились.

С начала годом морковь подорожала на 13,9%, картофель — на 13,5%, мясо кур — на 5,4%, хлеб — на 4,9%, сахар — на 4,3%, капуста — на 4%.

В годовой динамике морковь выросла в цене сразу на 18,8%, рис — на 18,8%, сливочное масло — на 11,9%, мясо кур — на 10,3%, молоко — на 8,3%, творог — на 8%, говядина — на 6,8%, кефир — на 6,7%, яйца — на 6,1%, хлеб — на 6%, соль — на 4,4%, рожки — на 3,6%.

В настоящее время у СПК (социально-предпринимательских корпораций) имеются запасы основных видов СЗПТ общим объёмом в 284,9 тыс. тонн. Во всех областях проведена ревизия остатков запасов овощей. Перебоев с поставками продуктов питания в подтопленных регионах не наблюдается, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК.

В целом по итогам апреля текущего года продовольственные товары подорожали на 0,3% за месяц и на 6,3% за год.

В региональном разрезе в месячной динамике цены выросли во всех регионах, кроме Актюбинской области. Наибольшее удорожание было отмечено в Жетысуской (на 0,9%), Западно-Казахстанской и Мангистауской (по 0,8% в каждом из регионов) областях. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Шымкенте, Туркестанской и Павлодарской областях: по 0,1% в каждом из регионов.

В годовой динамике наибольшее удорожание продуктов питания было зафиксировано в Улытауской области: на 9,9%. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматы (на 8,2%) и Жетысуская область (на 8,1%). Наименьший годовой рост цен наблюдался в Актюбинской области: на 4,4%.

Среди продуктов растительного происхождения фрукты и овощи в годовой динамике подорожали на 3,9%, в том числе свежие фрукты — сразу на 16,8%, переработанные и консервированные фрукты — на 3,9%, переработанные и консервированные овощи — на 7,9%. Свежие овощи, напротив, подешевели на 4,9%.

Среди фруктов яблоки выросли в цене на 19,1% за год, до 677 тг за кг, апельсины — на 4,1%, до 1 тыс. тг за кг, бананы — на 3,7%, до 987 тг за кг, лимоны — на 3,6%, до 1,2 тыс. тг, курага — на 3,1%, до 4,2 тыс. тг.

В то же время среди овощей белокочанная капуста подорожала на 25,3%, до 158 тг за кг, морковь — на 20,2%, до 183 тг за кг, свёкла — на 2,2%, до 271 тг за кг. Такие овощи, как картофель, репчатый лук, огурцы и помидоры, напротив, подешевели.

Молочные продукты по итогам апреля подорожали на 8% за год. В том числе питьевое молоко выросло в цене на 11,4%, консервированное молоко — на 7,9%, кисломолочные продукты — на 7,2%.

Пастеризованное молоко 2,5% жирности продавалось по 398 тг за литр, молоко 3,2%–4% жирности — по 501 тг, кефир 2,5% жирности — по 428 тг. Килограмм сметаны стоил 2 тыс. тг, творога — 2,2 тыс. тг, твёрдого сыра — 5 тыс. тг.

Мясо и мясные продукты подорожали на 5,6% за год. Непосредственно мясо и птица в годовой динамике показали рост цен на 5,1%, колбасы — на 6,1%, изделия из мяса — на 7%. Килограмм говядины можно было купить в среднем за 2,7 тыс. тг, баранины — за 2,8 тыс. тг, свинины — за 2,2 тыс. тг, конины — за 3 тыс. тг. Куры стоили в среднем 1,5 тыс. тг за кг, варёная колбаса — 2,9 тыс. тг, полукопчёная — 3,5 тыс. тг.

Десяток яиц продавался за 559 тг — на 14,4% дороже, чем в апреле прошлого года.

Среди хлебобулочных изделий и круп мука подорожала на 8% за год, хлеб — на 7,2%, макаронные изделия — на 6,3%. Крупы, напротив, подешевели на 14,9% по сравнению с апрелем прошлого года.

Хлеб из муки высшего сорта стоил в среднем 379 тг за кг, из муки первого сорта — 209 тг, ржано-пшеничный — 489 тг. Стоимость муки высшего сорта в среднем составляла 395 тг за кг, первого сорта — 236 тг. По макаронным изделиям картина выглядела так: лапша стоила в среднем 1,4 тыс. тг за кг, рожки — 583 тг, вермишель — 602 тг.

Среди круп в годовой динамике рис подорожал на 19,8% за год, до 685 тг, перловая крупа — на 1,7%, до 393 тг, овсяная — на 1,3%, до 671 тг, манная — на 1,1%, до 486 тг, пшено — на 0,4% до 503 тг. При этом заметно подешевела гречневая крупа: на 24,4%, до 512 тг за кг.