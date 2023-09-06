В каком из регионов Казахстана больше всего больниц

На конец 2022 года в Казахстане насчитывалось 818 больничных учреждений. В Бюро нацстатистики сообщили, в каком из регионов клиник больше всего, передаёт BaigeNews.kz.

"Самое большое количество больниц в Шымкенте – 88, наименьшее в области Улытау – 11", - сообщили в ведомстве.

Если брать численность врачей всех специальностей, то в конце прошлого года она составляла 79 409 человек, цифра увеличилась в сравнении с 2021 годом на 1,5 процента. В разрезе регионов самая большая численность врачей в Алматы и Астане, 13 859 и 9 937 специалистов соответственно.

В разбивке на 10 тысяч человек населения самое большое соотношение врачей в Астане – 73,4, далее следует Алматы – 64,1, в тройке также Карагандинская область, там на 10 тысяч человек приходится 50,3 врача.

Наименьшее соотношение докторов к населению в Алматинской области – 23 врача на 10 тысяч человек.

