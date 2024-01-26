В каких ЖК алматинцам не рекомендуют покупать квартиры

Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями. На 26 января 2024 года список состоит из 45 жилых комплексов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля города Алматы.

Стоит отметить, что в список вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато.

"По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов. Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу Управления градостроительного контроля города Алматы: +7 705 89 66 000", - говорится в сообщении.

Алатауский район

ЖК "Питтсбург"

МЖК "ORDA CITY"

МЖК "Dostar Deluxe"

Алмалинский район

ЖК "Auezov Apartaments"

ЖК "Tole BI Residence"

Наурызбайский район

ЖК "Apple Park"

ЖК "Люксембург"

ЖК "Мунартау"

Таунхаус по адресу: мкр. Карагайлы, 2-е отделение

Коттеджный городок "Sofia Village"

ЖК "Flora"

ЖК "Lantana"

ЖК "Французский дом"

МЖК по адресу: ул. Кенесары хан, уч.98.

Блокированный дом по адресу: мкр. Карагайлы, ул. Куралай, дом 37

Бостандыкский район

МЖК "Баганашыл"

ЖК "Швейцария"

Клубный дом "Rich"

Клубный дом "Khan"

ЖК "Graff"

МЖД по адресу: мкр. Ерменсай, ул.Жангир хана 46

Клубный дом "Pine Hills"

Клубный дом по адресу: мкр.Нур-Алатау, ул. К.Тауасарулы, дом. 71/21

Блокированный дом по адресу: мкр.Аскар тау ул.Жансая 17Б

ЖК "EVIM NOVO"

ЖК "Баракат"

Таунхаус по адресу: мкр. Ерменсай, ул.Жангир Хана, 39, 41

Клубный дом по адресу: мкр. Нур Алатау, ул. Баязитовой, уч.13

Клубный дом по адресу: пр. Аль- Фараби, уч. 128/3

Медеуский район

Клубный дом "Sky Club House"

Клубный дом "Priority"

ЖК "Sky Park"

Таунхаус "Мечта"

ЖК по адресу: пр. Достык 170/1

Клубный дом "Maison"

Клубный дом "Demeu Residence"

Клубный дом "Pine Hill Residence"

Клубный дом "Alma Garden"

Клубный дом "Chelsea Club House"

ЖК "Domino Life"

МЖД "Monterosa"

Таунхаус по адресу: ул.3, уч.12

Таунхаус по адресу: ул. Оспанова, 89/10

МЖД по адресу: ул. Нурмагамбетова, 374/1 18.

Клубный дом "Damac House".