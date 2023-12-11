В каких условиях хранятся мировые шедевры живописи и как они попали в область Абай?

Наиболее яркие и самобытные. Так можно охарактеризовать коллекцию музея изобразительных искусств имени семьи Невзоровых, который расположен в Семее. В его фондах хранится до 5 000 ценных картин, а это автоматически делает собрание одним из самых больших и значимых во всей стране. Корреспондент BaigeNews.kz узнал о том, как в области Абай сохраняют мировую культуру.

Стены, в которых расположился музей, достойны своего наполнения. Ведь это не просто здание, а настоящий архитектурный памятник Семея. Дом купца Степанова, возведенный еще в конце XIX века. Тут под одной крышей, свое пристанище нашли великолепные образцы европейской, русской и казахстанской живописи. В симбиозе они в полной мере позволяют посетителям представить длительный путь, что проделало искусство, начиная с XVI века. От классических декоративных пейзажей и портретов благородных дам и господ, до авангардных натюрмортов и так называемой "казахстанской версии сурового стиля".

"Трудно выделить среди этих произведений уникальные. Каждое по-своему неповторимо. Большой интерес представляет коллекция художников так называемых "шестидесятников" Табиева, Аманжолова, Айтбаева, Тогысбаев и других", - делится директор музея Татьяна Стромская - Есть и значительная коллекция художников-графиков этого периода".

История о том, как музей получил свое название известна, пожалуй, всем. Но не каждый задумывался, за что именно ценят работы мастеров. Дар семьи Невзоровых позволил создать экспозицию, показывающую пути развития русской живописи конца XVIII начала XX века. Особенно пейзажной школы. Щедрин, Саврасов, Шишкин и Куинджи. У последнего, к слову, в фондах представлена знаменитая "Вечер. Закат солнца над Днепром". Художник прославился как мастер пейзажной живописи, главной чертой которой было удивительное смешение красок. Не раз у публики возникало впечатление, словно его картины светятся изнутри. Или же "Вид Венеции (Дворец дожа)" Боголюбова. Город на воде для автора был воплощением романтики и мистики. В его самых разных картинах посвящённых этому месту в Италии всегда проглядывается уникальная атмосфера. Сочетается прозрачность и объем.

Отчасти, благодаря таким жемчужинам люди полюбили этот музей. Анализируя минувшие годы, Татьяна Стромская вспоминает, как все начиналось.

"Помещение в первом этаже жилого дома, штатное расписание на 7 человек, сорок тысяч советских рублей на приобретение экспонатов – не так уж мало для начала. Помещение представляло собой два зала, заполненных строительным мусором и предназначалось для гастронома, - описывает картину директор музея. – По счастливому стечению обстоятельств, в это время в городе работали ленинградские дизайнеры и архитекторы, супруги Ирина и Владимир Хмелевы. Они и стали разработчиками дизайна интерьера музея на улице Пушкина, 100. Их идеи воплощал в жизнь Алексей Иванович Зяблицкий, директор краеведческого музея, строитель по образованию. А с ним и весь молодой коллектив вновь созданного отдела, состоявший из выпускников художественно-графического факультета. Строгали, пилили, обтягивали тканью щиты и стены, одновременно погружаясь в премудрости музейного дела. Алексей Иванович и не пытался руководить собирательской или научной работой. Он созидал материальную базу".

Главной проблемой того времени было отсутствие экспонатов. В первую очередь, конечно, сотрудники музея думали об изобразительном искусстве Казахстана. Поездки в разные города и посещение мастерских художников дали свои результаты. Живопись Казахстана в восьмидесятые была на большом подъеме. И фонды музея постепенно стали наполняться. Кстати, для сохранности произведений искусства нужны особые условия. Температура от 18 до 20 градусов. Влажность 50%. От нее многое зависит. И, конечно же, хранить картины нужно на специальных стеллажах и в шкафах. Все это в галерее есть.

Сейчас для посетителей продолжается выставка, посвященная жизни и творчеству Виктора Белослюдова. Первого профессионального художника Семея. А в конце декабря начнет работу смотр последних поступлений, посвященный 35-летию музея. Его коллекция продолжает расти, чтобы сохранить мир глазами художников для будущих поколений.

Фото предоставлено музеем изобразительных искусств имени семьи Невзоровых.