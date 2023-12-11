В каких случаях планируют освобождать от наказания наркосбытчиков в Казахстане

МВД Казахстана разработало поправки по усилению ответственности за организацию нарколабораторий, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас организаторы нарколабораторий привлекаются за изготовление и переработку в целях сбыта наркотиков в группе лиц и особо крупном размере, где санкция – от 10 до 15 лет. В предлагаемых поправках эти же деяния, будут квалифицироваться по части 4 ст.297 УК, с наказанием от 15 до 20 лет, либо пожизненно", - сообщил глава МВД Ержан Саденов в Мажилисе.

В то же время, по его словам, в обществе муссируется вопрос об излишней репрессивности наказания для так называемых "закладчиков" наркотиков.

На сегодняшний день осуждено 6 несовершеннолетних, привлекаются еще 26 подростков.

"Это связано с активным вовлечением в эту сферу молодежи и подростков. Действительно, "портрет" наркосбытчика значительно изменился. Сегодня это, как правило, молодые люди из вполне благополучных семей. Для них характерно активное пользование интернет-технологиями. В ряды наркодельцов они попадают, вследствие жажды "легкой наживы", низкой правовой грамотности, культуры и социальной ответственности", - добавил министр.

В данном вопросе, МВД также разработало поправки в законопроект.

"Предусматривается возможность освобождения от ответственности наркосбытчиков, если преступление совершено впервые, а также виновный активно сотрудничает со следствием", - пояснил Саденов.