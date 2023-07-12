В каких случаях будут перекрывать дороги в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Новые Правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам вводят в Казахстане. Их утвердил министр индустрии и инфраструктурного развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

Документ включает в себя 13 пунктов.

Так, в соответствии с Законом "О дорожном движении", временное ограничение или запрещение дорожного движения на дорогах или отдельных участках дорог вводятся в случаях:

Угрозы безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью физических лиц. Угрозы сохранности дорог. ДТП. Загрязнения атмосферного воздуха выше нормативов предельно допустимых концентраций химических и иных веществ. Стихийных бедствий, неблагоприятных дорожно-климатических условий. Проведения массовых, спортивных и иных мероприятий в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов либо когда пользование транспортными средствами угрожает безопасности дорожного движения. Если железнодорожные переезды не отвечают требованиям обеспечения безопасности дорожного движения. Проведения на дорогах ремонтно-строительных и других работ. Проведения антитеррористической операции и (или) охранных мероприятий. Проведения мероприятий по предотвращению и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера и их последствий. Несоответствия показателей состояния конструктивных элементов дорог техническим нормам обеспечения безопасности дорожного движения. Сверхнормативной загрузки путем: обеспечения платного доступа с целью обеспечения нормативной пропускной способности дорог; ограничения или запрета въезда определенных категорий транспортных средств в установленное время; ограничения движения грузовых и транзитных транспортных средств; Проведения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения: при сопровождении автомобилей особого назначения; организованных автобусных колонн; войсковых колонн.

Приказ вводится в действие через десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.