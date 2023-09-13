В каких сферах планируют наладить сотрудничество Казахстан и Катар
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял владельцев катарского холдинга Power International Holding Рамеза Аль-Хаята и Муатаза Аль-Хаята, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Power International Holding может стать движущей силой налаживания экономических связей между Казахстаном и Катаром, являющимся стратегическим партнером нашей страны на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Собеседники рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах энергетики и геологоразведочных работ. Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве, реализации девелопмент-проектов, здравоохранении.
Президент подчеркнул, что в Казахстане принимаются комплексные меры по развитию экономики, а также создаются все условия для привлечения прямых иностранных инвестиций.
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