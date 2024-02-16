В каких регионах отменили занятия в школах и колледжах 16 февраля

В ряде регионов Казахстана из-за неблагоприятных погодных условий занятия для школьников пройдут в дистанционном режиме, передаёт BaigeNews.kz.

16 февраля в школах Актобе обучение будет организовано дистанционно, рассказали в отделе образования города.

Из-за 40 градусных морозов школьники в Усть-Каменогорске будут также учиться удалённо.

"В школьных чатах распространили информацию, что в связи с предстоящим резким понижением температуры 16-17 февраля занятия у учащихся 0-11 классов первой и второй смен проводятся дистанционно", — сообщил YK-news.kz.

16 февраля в Семее занятия для учащихся 0 −11 классов первой смены и студентов колледжей переводят на дистанционный формат обучения.

Учащиеся первой смены с 0-11 классы школ Костаная, студенты 1-2 курсов первой смены также будут обучаться 16 февраля онлайн, уточнило издание "Наша газета".