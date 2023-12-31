В каких регионах Казахстана в первый день нового года объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", по всей территории страны по-прежнему властвует Атланический циклон, поэтому по Казахстану сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидаются дождь и снег, лишь на юге, юго-востоке страны – погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По стране прогнозируются туман, гололёд, порывистый ветер с метелью. Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах страны и столице.

1 января на севере области Улытау ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на юго-востоке области туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются низовая метель, гололёд.

В Астане ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-западный, западный, днем на юге, севере области 15-20 м/с. В Атырау ветер юго-западный, западный, днём порывы 15-18 м/с.

На западе, севере Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Актобе гололёд, ночью низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью порывы 15 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Кокшетау метель, гололёд. Ветер юго-западный порывы 15-20, временами 23 м/с.

Днём на севере, востоке Павлодарской области ожидается метель, гололёд. Ветер юго-западный, на большей части области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днём ожидается метель, гололёд. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются ночью снег, днем осадки (дождь, снег), метель. Ночью на юго-западе, западе, днем на большей части области ожидается гололед. На большей части области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный ночью на юго-западе, западе области 15-20, порывы 25 м/с, днем на большей части области 15-20, на юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловск метель, днём гололед. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный, западный днем порывы 18 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. 01 января днем ветер юго-западный на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ожидается туман.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный утром и днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман.

1 января ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололёд. На западе, северо-востоке, в центре области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На большей части Костанайской области ожидаются метель, гололед. На юге, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. В Костанае метель, гололёд. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель, гололёд. Ветер юго-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается метель, гололёд. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, юге области Абай ожидается метель, гололёд. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее ночью ожидается метель, гололёд. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.