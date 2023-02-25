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В каких регионах Казахстана продают самые дорогие овощи
Заместитель премьер-министра страны – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провёл совещание по стабилизации цен на социально значимые продукты питания, в том числе и на овощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz
По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, большинство регионов укладываются в обозначенные индикативы цен на социально значимые овощи. Однако в Астане, Шымкенте, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях они реализуются с превышением установленных индикативов.
"Многие регионы продолжают хаотично реализовывать механизмы стабилизации цен и размазывать эффект данной работы. В отдельных регионах разбронирование, судя по договорам, размыто на срок до пяти месяцев, при этом выпускается только часть запасов овощей, а не все объёмы. В Атырауской области реализация овощей производится с сентября 2022 года в 6 торговых точках на рынках города без контрольно-кассовых аппаратов. В Алматинской планируют начать разбронирование капусты лишь в апреле. Соответственно, результатов межсезонной товарной интервенции здесь мы не получим", — подчеркнул и.о. председателя Комитета торговли Айдар Абилдабеков.
Объемы товарных интервенций овощей озвучил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.
"С начала февраля объем реализации картофеля составил 7,1 тысяч тонн, что составляет всего 8,6 процента из ранее законтрактованных объемов, моркови – 2,8 тысячи тонн (10,2%), капусты – 2,4 тысячи тонн (11,8%), лука – 3,9 тысячи тонн (16,5%)", — проинформировал он.
Как отметил Айдар Абилдабеков, на следующей неделе запланирована поездка в Таджикистан для заключения прямых контрактов на ранний урожай между региональными СПК и ТаджАгроПромЭкспортом.
При этом области Абай, Жетысу, СКО и Атырауская заявили, что не нуждаются в ранней поставке лука из Таджикистана, а ВКО и ЗКО необходимо получить его лишь в мае.
"Цены на продукты – один из главных вопросов социально-экономической повестки дня. За неделю рост составил 0,3 процента. Мы стабфонды создавали для стабилизации цен, но разбронирование овощей из сформированных запасов идет слабыми темпами. Возникают вопросы по соответствию запасов заявленным объемам. Поручаю Министерству сельского хозяйства провести ревизии во всех регионах на наличие овощей и их объемов в стабфондах, проверить эффективность деятельности СПК. Министерству финансов, КГД и МТИ – проверить разбронировку сформированных запасов через анализ данных ОФД", — подчеркнул Серик Жумангарин.
Фото: Primeminister.kz
Первый вице-министр МТИ Арман Шаккалиев проинформировал о ходе реализации работы по модернизации и повышению эффективности работы крупнейших торговых рынков. В частности, рынок "Алтын орда" формирует до 40% оптовой торговли республики. Ежедневная посещаемость рынка составляет до 10 000 покупателей, средняя загруженность – 400 фур овощной и фруктовой продукции, в том числе из соседних стран.
"Начиная с прошлого года, генеральная прокуратура совместно с другими органами выявила множество нарушений во всех сферах деятельности рынка, возбуждено 30 административных дел. Однако теневая торговля продолжается, есть нарушения пожарной, ветеринарной безопасности, незаконная миграция. Аналогичные проблемы выявляются и на других крупных оптовых рынках страны. В прошлую субботу мы провели выездные совещания в крупных торговых рынках столицы, прошли весь путь от автолавок до продаж в рознице. Только во время разговора три владельца рынков обязались выделить по 15 торговых точек бесплатно для продажи товаров СЗПТ. Уверен, такая же ситуация и в других регионах. Это свидетельствует о том, что акиматы не проводят на рынках работу по стабилизации цен надлежащим образом", — заявил Арман Шаккалиев.
В рамках перевода работы рынков в цивилизованный формат в Алматы и Алматинской области предлагается создать рынки "контрмагниты". Это торговые центры класса А, которые позволят упорядочить деятельность рынков, сократить теневой оборот, повысить поступления налогов, обеспечить прямой доступ отечественным производителям к рынкам сбыта.
Запланированный в рамках программы модернизации рынков объем работы, который должен быть завершен к 1 января 2023 года в Астане, Алматы и Шымкенте, не реализован из-за отсутствия координации этой работы. До конца 2025 года стоит задача модернизировать 68 рынков, из них 18 – в городах республиканского значения, и 50 в остальных регионах.
"Сегодня мы подготовили проект дорожной карты, пошагово, со сроками и исполнителями, от разработки ПСД до согласования с уполномоченными органами. Необходимо всю работу завершить в установленные сроки", — сказал Арман Шаккалиев.
Также на совещании был представлен проект создания автолавок, мобильных точек для реализации социальных продуктов питания, подготовленных казахстанскими автопроизводителями. Их преимущества – независимость от стационарных торговых точек, мобильность, что существенно скажется на цене и доступности.
Есть программа автокредитования по доступной цене, в рассрочку, производители готовы изготовить нужное количество. Данные предложения направлены в регионы.
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