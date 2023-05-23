В каких регионах Казахстана подорожал фастфуд

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Бюро нацстатистики назвало регионы Казахстана, в которых значительно подорожал фастфуд, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в апреле стоимость таких продуктов выросла на 0,4 процента за месяц и на 15,9 процента за год.

"За месяц цены значительно выросли в Северо-Казахстанской области – на 5,7 процента. В тройке по росту цен также оказались Жамбылская область (четыре процента) и область Жетысу (2,2 процента)", - сказано в обзоре.

За год сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской (47,2 процента) и Северо-Казахстанской (44,4 процента) областей, Шымкента (37,9 процента), а также Атырауской (33,8 процента) и Жамбылской (33,7 процента) областей.

Наименьший годовой рост цен зафиксирован в Туркестанской (6,4 процента) и Кызылординской (6,3 процента) областях.