В каких регионах Казахстана доходы семей превышают расходы - статистика

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Расходы казахстанских семей на продовольственные товары выросли на 10%, на непродовольственные — на 18%, на платные услуги — на 20%, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

При этом в четырёх регионах Казахстана расходы домашних хозяйств превышают доходы: в Алматы, Алматинской, Жетысуской и Туркестанской областях.

Во втором квартале текущего года денежные расходы домохозяйств Казахстана в среднем достигли 774,9 тысячи тенге — на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Для сравнения: доходы домохозяйств за год выросли на 16,4%, составив во втором квартале 2022 года 819,4 тысячи тенге.

Соотношение расходов и доходов в среднем на одно домохозяйство за год сократилось с 96,1% до 94,6%. Разница между доходами и расходами в денежном выражении за год выросла с 27,1 тысячи тг до 44,5 тысячи тенге.

В региональном разрезе самые низкие расходы были отмечены в Костанайской (559,2 тысячи тг в среднем на одно домохозяйство) и Абайской (573,6 тысячи тг) областях, а также в городе Шымкенте (598,6 тысячи тг). При этом в Костанайской и Абайской областях расходы составляют лишь 76,5% и 74,9% от доходов соответственно, в то время как в Шымкенте показатели практически равны (соотношение — 99,8%).

Наибольшие расходы пришлись на домохозяйства Алматы (932,4 тысячи тг), а также Кызылординской (924,8 тысячи тг) и Улытауской (912,7 тысячи тг) областей.

В четырёх регионах РК расходы домашних хозяйств превышали доходы: в Алматы (на 10,6%), Алматинской области (на 10%), Жетысуской области (на 9,9%) и Туркестанской области (на 5,4%).

В структуре денежных расходов домашних хозяйств преобладают потребительские расходы: во втором квартале 2022 года они составили 713,9 тысячи тг — на 13,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Из них 398,5 тысячи тг пришлось на продовольственные товары, 182,2 тысячи тг — на непродовольственные, 133,2 тысячи тг — на платные услуги.

По сравнению со вторым кварталом 2021 года расходы на продовольственные товары выросли на 10,2%, на непродовольственные — на 17,7%, на платные услуги — сразу на 20,1%.

Кроме того, во втором квартале 2022 года 45,3 тысячи тг в среднем на домохозяйство составили расходы на погашение кредита и долга, ещё 15,6 тысячи тг — на материальную помощь родственникам, знакомым, алименты, налоги, платежи и другие выплаты.