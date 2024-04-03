В каких регионах Казахстана больше всего разводов

В Казахстане за 2021-2023 годы выросло число рассмотренных судами дел о расторжении брака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.

Так, в суды поступило в 2021 году – более 80 тысяч, в 2022-м – 82 тысячи, в 2023-м – более 78 тысяч дел и заявлений. Почти половину из них суды удовлетворили.

"Желающих развестить больше всего в Алматы, Алматинской и Карагандинской областях. Меньше всего – в Улытау. Апелляция отменила 89 (8,1% от обжалованных решений), кассация – четыре судебных акта (3,7%)", – сообщили в Верховном суде.

Отмечается, что желающих зарегистрировать брак становится с каждым годом всё меньше.

Так, в 2021-м казахстанские органы РАГС зарегистрировали более 120 тысяч браков, в 2022-м – 128,4 тысячи, в 2023-м – 120,9 тысячи. Для сравнения – в 2017-м поженились около 140 тысяч пар.