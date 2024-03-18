В каких областях Казахстана зафиксированы наибольшие значения годовой инфляции

"В феврале годовая инфляция в стране замедлилась, составив 9,3% (в январе – 9,5%). При этом в 13 регионах годовая инфляция замедлилась, в 4 ускорилась и в 3 осталась неизменной. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях", - уточнили в Нацбанке.

Цены на продовольственные товары в феврале замедлились до 7,4% (в январе – 8,2%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (10,3%), а минимальный – в Шымкенте (5,2%).

Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 8,5% (в январе – 8,6%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,3%), минимальное – в Актюбинской области (7,1%).

Цены на платные услуги в феврале ускорились до 12,8% (в январе – 12,3%). Значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Карагандинской области (18%), значительно ниже – в Алматинской области (8%).

В феврале рост месячной инфляции по стране составил 1,1%, что выше исторической средней (0,7% в феврале 2017-2021 годов).