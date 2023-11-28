В каких городах Казахстана подешевела аренда квартир в ноябре

В Казахстане аренда квартир подешевела на 3% в ноябре 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, понижение произошло в 9 городах из 13, где проводится мониторинг. В ноябре средняя ставка снизилась на 3% к октябрю.

"В частности аренда квартир подешевела в Павлодаре —9 %, Петропавловске —8 %, Караганде —6 %, Актау, Актобе по —5 %, Уральске —4 %, Алматы, Кокшетау по —3 %, Астане —1 %. Однако в двух городах снимать жильё стало чуть дороже: в Шымкенте (+3 %) и Атырау (+0.7 %). А в Костанае и Усть-Каменогорске цены остались на уровне октября", - говорится в сообщении.

По сравнению с январём ставки в ноябре выше на 7 %. Максимально аренда подорожала в Костанае, Павлодаре и Шымкенте — на 15 %.