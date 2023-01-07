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В какие страны смогут летать казахстанцы в 2023 году
В 2023 году в Казахстане будут запущены новые международные рейсы. В ведомстве отметили, что продолжают расширять географию полетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.
Полностью восстановлены и превышены объёмы внутренних перевозок допандемийного уровня. Это 57 маршрутов 687 рейсов в неделю.
Возобновлены международные рейсы в 30 стран по 108 маршрутам с частотой 477 рейсов в неделю.
Это 30 стран: Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Таджикистан, Туркменистан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Германия, Египет, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Армения, Великобритания, Мальдивы, Таиланд, Азербайджан, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Монголия, Индия, Иран, Черногория, Италия, Китай, Вьетнам, Сейшелы.
В 2022 году возобновлены международные рейсы с шестью странами: Туркменистан Египет, Великобритания, Монголия, Иран, Китай, открыты новые маршруты в семь стран по 10 маршрутам с частотой 25 рейсов в неделю: с Италией по направлению Алматы — Милан авиакомпанией "NEOS", с Грецией по направлению Алматы — Ираклион авиакомпанией "Эйр Астана", с Вьетнамом по направлениям Алматы — Нячанг и Астана — Нячанг авиакомпанией "Vietjet Air", с Кувейтом по маршруту Туркестан — Кувейт авиакомпанией "Jazeera Airways", с Турцией по направлению Алматы — Анкара и Астана — Анкара авиакомпанией "AnadoluJet" и Алматы – Анкара "Pegasus Airlines", по маршруту Алматы — Маэ авиакомпанией "Air Seychelles" и в города России из Алматы в Сургут, и Тюмень, восстановлены рейсы из Астаны в Санкт-Петербург авиакомпанией "SCAT" из Алматы в Ашхабад авиакомпанией "Туркменхаваеллары".
Также, на пять лет, до 26 декабря 2027 года, продлён режим "открытое небо".
Ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Баку и из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года, планируется увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы в Анталью, из Алматы в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале, планируется открыть рейсы в Пакистан из Алматы в Карачи и Лахор, увеличить количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы до 26 декабря 2027 года Дели, в Китай по маршруту Алматы – Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы — Лондон, из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны в Тбилиси и Подгорицу, ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана – Бишкек, Актау – Ереван, Алматы – Самарканд, Шымкент — Кутаиси, — сообщили в КГА.
Малазийская лоукост авиакомпания "Air Asia X" с весенне-летней навигации 2023 года планирует запустить полеты из Куала-Лумпура в Алматы, авиакомпания "Thai Air Asia" — из Бангкока в Алматы.
Вместе с тем, группой компании "Air Asia Aviation Group" при выполнении рейсов в Алматы и Астану рассматривается вопрос дальнейшего следования в города Москва (Россия), Стамбул (Турция), Париж (Франция), Лондон (Великобритания) и Франкфурт (Германия) с пятой степенью "свободы воздуха".
Авиакомпании "Qeshm Air" планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы – Токио с использованием 5 степени "свободы воздуха".
Также, авиакомпанией "Эйр Астана" прорабатывается вопрос выполнения двух регулярных рейсов в неделю в Израиль по маршруту Алматы – Тель-Авив в среднесрочной перспективе.
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