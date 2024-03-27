В какие страны чаще всего отправляют деньги казахстанцы

Объём средств, отправленных за рубеж через системы международных денежных переводов, за январь текущего года составил 52,5 млрд тг - на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2023-го, и лишь на 3,7% меньше, чем за "рекордный" январь 2021 года, передаёт BaigeNews со ссылкой на ranking.kz.

Объём денежных переводов, полученных через систему денежных переводов из-за рубежа, за январь текущего года составил 20,6 млрд тг - сразу на 25,2% меньше, чем за январь 2023-го.

Треть всего объёма отправленных за рубеж средств пришлась на Россию: 17,7 млрд тг - сразу на 34,9% больше, чем в январе 2023 года. Следом идёт Турция, куда было отправлено 12,5 млрд тг - на 14,7% меньше, чем годом ранее. Значительные объёмы также пришлись на Узбекистан (8,8 млрд тг), Грузию (4,2 млрд тг), Китай (2,5 млрд тг) и Кыргызстан (2 млрд тг).

По объёму полученных из-за рубежа денежных переводов также лидирует Россия: 5,5 млрд тг - сразу в 2 раза меньше, однако, по сравнению с январём 2023 года. На втором месте США: 2,4 млрд тг - на 10,5% меньше, чем годом ранее. Значительные объёмы также пришлись на Южную Корею и Узбекистан: по 2 млрд тг.