В какие страны Казахстан отправил гуманитарную помощь в 2023 году
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За январь–декабрь 2023 года Казахстан отправил гуманитарную помощь в шесть стран. Более половины отправленной из РК гуманитарной помощи ушло в Афганистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.
"Более половины объёма пришлось на Афганистан, куда отправили гуманитарной помощи на 2,6 млн долл. США, из которых 2,5 млн долл. США составили продовольственные товары. Следом идут Таджикистан (1,8 млн долл. США) и Турция (338,6 тыс. долл. США). Также гуманитарная помощь была отправлена в Украину (140,3 тыс. долл. США), Египет (59,8 тыс. долл. США) и Сирию (11,5 тыс. долл. США)", - сообщают аналитики.
По данным комитета государственных доходов Министерства финансов РК, за январь–декабрь 2023 года Казахстан отправил в другие страны гуманитарной помощи на сумму 5 млн долларов. Объём гуманитарной помощи, полученной из-за рубежа, вырос на 3,4%, составив 25,6 млн долларов за январь–декабрь 2023 года.
"Более половины отправленной Казахстаном гуманитарной помощи пришлось на продовольственные товары: 2,8 млн долл. США — сразу на 44,1% больше, чем за январь–декабрь 2022 года. Следом идут одежда и обувь: 244,7 тыс. долл. США — на треть меньше, чем годом ранее. Ещё 89,7 тыс. долл. США пришлось на машины и оборудование — минус 33,9%. На прочие товары пришлось 1,8 млн долл. США", - говорится в сообщении.
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