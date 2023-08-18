В какие страны Казахстан экспортирует муку

За шесть месяцев текущего года казахстанские мукомольные предприятия произвели 1,6 млн тонн муки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство сельского хозяйства РК.

С января по июнь текущего года казахстанские мукомольные предприятия произвели 1,6 млн тонн муки. Наблюдается небольшой рост (+0,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"На экспорт направлено 762,4 тыс. тонн муки. Традиционными покупателями отечественной продукции остаются Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Россия. При этом, по итогам 2022 года расширился рынок сбыта муки в такие страны как Израиль, Ирак, ОАЭ и Турции", - говорится в сообщении.

Согласно данным статистики в июле этого года наблюдается снижение цены на муку. Продукция у производителей подешевела с 170,8 тыс. тенге до 168,7 тыс. тенге за тонну. Оптовая цена при этом снизилась с 245 тенге до 240 тенге за килограмм, розничная стоимость для конечного потребителя составляет в среднем 232 тенге за килограмм.

По сообщению ведомства, в мукомольной отрасли сегодня задействованы порядка 270 предприятий общей мощностью 9,3 млн тонн зерна в год. 2022 год продемонстрировал рекордные показатели производства муки после трехлетнего спада, на казахстанский рынок поступило 3,4 млн тонн продукции. Объемы отечественного производства муки в 2,2 раза превышают внутреннее потребление страны, которое составляет порядка 1,5 млн тонн в год.