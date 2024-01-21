В Израиле прошла демонстрация за заключение сделки с ХАМАС

Многотысячная демонстрация в поддержку израильских заложников, похищенных ХАМАС более ста дней назад, прошел в Тель-Авиве и других городах страны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал newsisrael.co.il.

Митинги были организованы несколькими гражданскими движениями под общим названием инициативы "Мирное партнерство".

В Хайфе люди прошли маршем от Центра Кармель. В Иерусалиме митингующие прошли от Дома президента до Парижской площади. Сотни человек собрались у резиденции премьер-министра в Кейсарии. В Тель-Авиве маршируют от площади Габима.

Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и начала мирных переговоров с ХАМАС ради освобождения заложников, удерживаемых боевиками исламского движения.