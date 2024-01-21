В Израиле прошла демонстрация за заключение сделки с ХАМАС
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Многотысячная демонстрация в поддержку израильских заложников, похищенных ХАМАС более ста дней назад, прошел в Тель-Авиве и других городах страны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал newsisrael.co.il.
Митинги были организованы несколькими гражданскими движениями под общим названием инициативы "Мирное партнерство".
В Хайфе люди прошли маршем от Центра Кармель. В Иерусалиме митингующие прошли от Дома президента до Парижской площади. Сотни человек собрались у резиденции премьер-министра в Кейсарии. В Тель-Авиве маршируют от площади Габима.
Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и начала мирных переговоров с ХАМАС ради освобождения заложников, удерживаемых боевиками исламского движения.
Глава женской организации "Наамат" Хагит Пеер выступила на митинге за освобождение заложников в Тель-Авиве и призвала "заплатить любую цену, чтобы остановить изнасилования наших дочерей и сыновей. Заплатить любую цену, чтобы похищенные вернулись домой". Она добавила: "Страна, которая бросает своих дочерей и сыновей на растерзание, навсегда останется поцарапанной нацией. Если мы не вернем их домой, пробуждения не будет".
Самое читаемое
- Стали известны подробности смерти одного из братьев Геннадия Головкина
- Сестра Рыбакиной стала звездой соцсетей
- У казахстанки исчезли со счетов 11 млн тенге после звонка лже-сотрудника банка
- То, что Салтанат пережила во время брака, легло в основу нового обвинения - адвокат о деле Бишимбаева
- Казахстан перейдет на единое время